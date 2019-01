Theresa May im Unterhaus.

Quelle: Jessica Taylor/UK Parliament/AP/dpa

Das britische Parlament will die Garantie einer offenen Grenze in Irland im Brexit-Deal neu verhandeln. Die Abgeordneten votierten mehrheitlich für einen Vorstoß mehrerer konservativer Abgeordneter.



Die Zustimmung des Parlaments zum Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May soll von erfolgreichen Nachverhandlungen mit der EU abhängig gemacht werden. Die EU lehnt die Änderung des Brexit-Vertrags nach wie vor ab. Dies teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk mit.