Hauptsitz der Europäischen Kommission.

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Wegen der Brexit-Abstimmung in London ist EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker vorzeitig von der Sitzung des Europaparlaments aus Straßburg nach Brüssel zurückgekehrt. Dort werde Juncker die Situation managen, erklärte ein Sprecher. Es sei wichtig, dass der Kommissionschef in Brüssel zur Verfügung stehe.



Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk kehrte nach Brüssel zurück. Tusk hatte in Polen an einer Trauerveranstaltung für den getöteten Danziger Oberbürgermeister teilgenommen.