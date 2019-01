Fällt die Niederlage für Theresa May nicht zu hoch aus, ist eine weitere Abstimmung innerhalb weniger Tage denkbar. Die Premierministerin müsste die Zeit nutzen, um - möglicherweise auf einem EU-Krisengipfel - Klarstellungen und Zugeständnisse der EU auszuhandeln, um die Erfolgschancen zu erhöhen. Das Problem ist allerding, dass in Brüssel niemand genau weiß, welche Zugeständnisse May überhaupt helfen könnten, ihren Deal durchs Parlament zu bringen. An der im Brexit-Vertrag ausgehandelten Backstop-Lösung für Nordirland will auf EU-Seite niemand rütteln. Diese Notfall-Lösung sieht vor, dass Großbritannien in der EU-Zollunion bleibt, wenn keine bessere Lösung gefunden wird.