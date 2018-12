John Mills: Unter den Umständen ist der Deal von Theresa May das Beste, was rauszuholen war. Aber es ist ein schlechter Deal für das Vereinigte Königreich. Deswegen ist eine Zustimmung des Parlaments unwahrscheinlich. Vielleicht in einer zweiten Abstimmung, sollte May in Brüssel noch ein wenig nachverhandeln können. Zwar nur, was die politische Absichtserklärung über die künftigen Beziehungen angeht, aber ein paar zwar eher lose Zugeständnisse könnten dennoch helfen. Klappt das nicht, dann ist alles offen. Neuwahlen, zweites Referendum oder auch ein No-Deal-Brexit, raus aus der EU ohne eine Vereinbarung.