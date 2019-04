Parlamentspräsident John Bercow.

Quelle: ---/House Of Commons/PA Wire/dpa

Das britische Parlament sucht heute weiter nach Alternativen zum Brexit-Kurs von Premierministerin Theresa May. Sonst drohen ein Austritt ohne Abkommen am 12. April oder eine erneute Verschiebung des EU-Austritts.



Die Abgeordneten werden erst am Abend über die Optionen abstimmen. Parlamentspräsident John Bercow wählt zuvor aus acht Vorschlägen jene aus, über die das Unterhaus entscheiden soll. Bei der ersten Runde am vergangenen Mittwoch hatte es für keine der Optionen eine Mehrheit gegeben.