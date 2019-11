Premierminister Boris Johnson.

Quelle: Alberto Pezzali/AP/dpa

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich dafür entschuldigt, dass er das Land entgegen seiner Versprechen nicht am 31. Oktober aus der Europäischen Union geführt hat. "Es ist eine Frage des tiefen Bedauerns", sagte Johnson in einem Interview mit dem Sender Sky. "Ich bin sehr, sehr enttäuscht." Die Brexit-Verzögerung sei ein "Gräuel".



Zugleich gab er dem Parlament die Schuld an der Verzögerung. Es habe genug Zeit gehabt, über den Deal abzustimmen, aber diese nicht genutzt.