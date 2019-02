Druck auf britische Premierministerin May steigt. Archivbild

Quelle: Oliver Weiken/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May gerät zunehmend unter Druck, den EU-Austritts des Landes notfalls zu verschieben. Großbritannien soll die EU am 29. März verlassen. Doch noch ist nicht in Sicht, wie May das mit Brüssel verhandelte Austrittsabkommen durchs Parlament in London bringen will.



Bislang lehnt May es kategorisch ab, bei der EU eine Verlängerung der Austrittsfrist zu beantragen. Doch bei einer Abstimmungsrunde droht ihr am Mittwoch eine Revolte in ihrer Partei.