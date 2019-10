"Kurz vor Mitternacht ist in Brüssel gestern Abend der Antrag der britischen Regierung auf Verlängerung eingetroffen", berichtet ZDF-Korrespondent Stefan Leifert aus Brüssel. "Gleich drei Briefe erhielt EU-Ratspräsident Tusk sogar: zwei offizielle Schreiben und ein inoffzielles, in dem Boris Johnson seinen Widerwillen gegen eine nochmalige Verlängerung zum Ausdruck bringt.



Heute Morgen kamen in Brüssels schon die EU-Botschafter zusammen, um über den Fortgang in Sachen Brexit zu beraten. Eine Entscheidung über den Verängerungsantrag ist dabei noch nicht gefallen. Die EU will sich Zeit lassen und die Entwicklungen in London noch abwarten. Wenn Boris Johnson noch die Zustimmung zu seinem Deal erhält, wäre die Frage nach Verlängerung vom Tisch und aus EU-Sicht ein geregelter Ausstieg Großbritanniens am 31.10. noch möglich. Sollte Johnson die Abstimmung verlieren und der Deal scheitern, würde die EU über die Verlängerung entscheiden - und wohl gewähren. Zwar ist die Geduld bei vielen aufgebraucht, aber die Devise bleibt, einen ungergelten Brexit unter allen Umständen zu vermeiden.



Das Abwarten aus Brüssel hält den Druck auf diejenigen in London aufrecht, die gegen den Deal gestimmt haben. Zwar würde ein frühes Signal für eine Verlängerung der Brexit-Frist allen nützen, die noch auf ein neues Referendum und mehr Zeit dafür hoffen. Doch die Brexit-Ermattung ist auch in der EU groß. Lieber sähe man das Thema jetzt vom Tisch als noch einmal Wochen der Ungewissheit entgegen. Brüssel schaut deswegen gespannt nach London und die Fortsetzung des Brexit-Showdowns."



Stefan Leifert ist Korrespondent im ZDF-Studio Brüssel - und twittert auch regelmäßig zum Brexit.