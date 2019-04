Ständig unter Druck: Theresa May im Parlament.

Quelle: Reuters

Das Abkommen hofft May immer noch retten zu können. Nach zwei krachenden Abstimmungsniederlagen im Parlament ist da wieder die Strategie der Angst. Sie soll den Brexit-Hardlinern in Mays Partei in die Glieder fahren, beim Gedanken an die Probeabstimmungen. Denn die wahrscheinlichsten Optionen sind ein weicher Brexit, vielleicht durch den Verbleib in der Zollunion oder vielleicht gar kein Austritt.



Dazu könnte May, so spekulieren die eingefleischten Kenner des Londoner Politikbetriebs, den Gewinn für die Ablehner, gleichzeitig ihre schärfsten innerparteilichen Kritiker, noch in die Höhe treiben und ihren Rücktritt anbieten. Falls ihr Deal durchs Parlament kommt.