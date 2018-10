Die EU erwartete neue Vorschläge von Premierministerin May zum Brexit. Sie bekam keine. Eine knappe halbe Stunde hatte Theresa May am Mittwochabend Zeit, zu ihren 27 Kollegen in Brüssel zu sprechen, bevor sie noch vor dem Abendessen nach Hause geschickt wurde. Eine halbe Stunde, so ätzte Gary Gibbon, Reporter der Sendung channel4 News, sei lang, wenn man jemandem zuhöre, der nichts Neues zu sagen habe. Tatsächlich war May schon nach einer Viertelstunde fertig, so wenig Mitteilungsdrang verspürte sie selbst.