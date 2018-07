Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat Horst Seehofer (CSU) rechtspopulistische Methoden vorgeworfen. "Die Äußerungen von Horst Seehofer in Sachen Brexit verdeutlichen seinen rechtspopulistischen Kurs der Spaltung. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa", sagte Baerbock. In dem am Freitag durch die britische "Financial Times" bekannt gewordenen Brief hatte Seehofer gegen die Positionen des europäischen Rates und der Bundesregierung auf eine "uneingeschränkte Sicherheitszusammenarbeit" mit Großbritannien auch nach dem Brexit gedrängt.