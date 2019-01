Bei einem ungeregelten EU-Austritt drohen Großbritannien chaotische Verhältnisse in allen Lebensbereichen. Besonders die Unternehmen fürchten starke Einbußen.



Außenminister Heiko Maas warnte am Dienstag in Irland eindringlich vor den Gefahren eines ungeregelten Abkommens: Ein "No Deal" würde sowohl in Großbritannien als auch in der EU erhebliche Schäden anrichten, sagte der SPD-Politiker bei einer Botschafterkonferenz in der Hauptstadt Dublin. "Wir bitten dringend unsere britischen Freunde, verantwortungsvoll zu handeln."