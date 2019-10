Das Unterhaus würde im nächsten Schritt in Ausschüssen über den Entwurf beraten, eventuelle Zusatzanträge stellen und dann am Donnerstag in der dritten Lesung erneut über diese abstimmen. Stimmt das Unterhaus der Fassung dann zu, wird der Gesetzesentwurf an das Oberhaus weitergegeben. Dort müsste das Dokument denselben Weg gehen wie im Unterhaus - drei Lesungen, dazwischen Ausschüsse und Abstimmungen über Zusatzanträge. Wenn das Oberhaus nach der dritten Lesung zustimmt, geht das Ganze zurück ins Unterhaus, wo über die möglichen Änderungen durch das Oberhaus abgestimmt wird. Hier gilt derselbe Prozess wie zuvor. Eine Endlosschleife zwischen Unterhaus und Oberhaus ist also möglich. Zeitaufwendig ist es in jedem Fall. Auch das Europaparlament müsste am Ende noch zustimmen.