Im britischen Parlament begann am Donnerstag die zweite Lesung zum sogenannten Aufhebungsgesetz. Damit sollen Tausende EU-Gesetze und -Regelungen in die britische Rechtsprechung übertragen werden. Sie sollen an dem Tag wirksam werden, an dem Großbritannien im März 2019 die Europäische Union verlässt. Die Opposition sieht das Gesetz kritisch, weil sich die Regierung dabei weitreichende Kompetenzen übertragen lassen will.