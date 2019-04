Brexit-Minister Stephen Barclay hält einen Deal noch für möglich.

Das britische Kabinett sucht heute in einer Marathon-Sitzung nach einem Ausweg aus dem Brexit-Chaos. Das Unterhaus konnte sich am Montagabend auf keine Brexit-Alternative einigen. Möglicherweise spielt das aber auch Premierministerin Theresa May in die Hände - und die Abgeordneten entscheiden sich letztlich doch für ihren Deal als kleineres Übel.



Brexit-Minister Stephen Barclay brachte eine solche vierte Abstimmung ins Spiel. Es sei möglich, noch in dieser Woche einen Deal zu erreichen.