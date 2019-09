Er ist genauso an das Rechtsstaatsprinzip gebunden wie jeder andere in diesem Land. Dominic Grieve, ehemaliger Generalstaatsanwalt

Immer wieder wurde spekuliert, ob der Premierminister versuchen könnte, ein Schlupfloch zu finden. "Doch das gilt als äußerst unwahrscheinlich", sagte ZDF-Korrespondent Andreas Stamm in London. Johnson könnte das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit auch einfach ignorieren - doch da haben die No-Deal-Gegner bereits angedroht, den Streit dann vor Gericht auszutragen. Johnson könne im Zweifel im Gefängnis landen, warnen sie. Seine Unterstützer schlugen vor, er könne sich in dem Fall zum Märtyrer stilisieren. "Er ist genauso an das Rechtsstaatsprinzip gebunden wie jeder andere in diesem Land", sagte der ehemalige Generalstaatsanwalt Dominic Grieve der BBC. "Wenn er sich nicht daran (an das Gesetz) hält, kann er vor Gericht verklagt werden. Das Gericht würde nötigenfalls eine Verfügung erlassen, die ihn dazu verpflichtet (...) Hält er sich nicht an die Verfügung, könnte er ins Gefängnis geschickt werden."