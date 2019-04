Die britische Premierministerin Theresa May und Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn versuchen weiter, einen parteiübergreifenden Kompromiss zu schmieden, mit dem ein ungeordneter EU-Austritt am 12. April doch noch abgewendet werden könnte. In Brüssel informiert die EU-Kommission darüber, wie sie sich in den Bereichen Verkehr, Gesundheit und Nahrungsmittelsicherheit für den Fall eines "No Deal"-Brexits vorbereitet hat. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel wird zu einem Kurzbesuch in Irland erwartet. Sie will sich auf Einladung von Premierminister Leo Varadkar ein Bild von der Lage machen. Nach dem Brexit soll eine feste Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden.