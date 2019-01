Im jahrelangen Brexit-Drama hat der 69-Jährige Labour-Chef eine der widersprüchlichsten Rollen. Nun wittert der Alt-Linke seine Chance in einer Neuwahl. Er setzt Premierministerin Theresa May damit immer stärker unter Druck. So bezeichnete er am Donnerstag bei einem Auftritt vor Anhängern im englischen Hastings die parteiübergreifenden Brexit-Gespräche mit May als simplen "Trick". Und er rief in die Menge: "Nehmen Sie den 'No Deal' bitte vom Tisch, Premierministerin!" In einer anschließenden Diskussion blieb er Beobachtern zufolge dann wieder erstaunlich unkonkret, was er nun mit Blick auf den EU-Austritt genau will. Auch in Brüssel weiß man nicht so recht, was man von Corbyn halten soll.