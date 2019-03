Einen Deal mit Europa brauchen wir nicht. Wir haben keine Angst alleine dazustehen. Wir haben schon Schlimmeres überlebt. Zur Not pflanzen wir wieder Kartoffeln und züchten Hühner. Eine Passantin

Drei Frauen mit ihren Einkaufstrolleys winken beim Wort "Brexit" ab. "Brexit? Ich wähle nie wieder", ereifert sich die eine, die ihren Namen nicht nennen will. Die anderen beiden stimmen nickend zu. "Keine von den beiden Parteien. Nie wieder wähle ich irgendwen. Einen Deal mit Europa brauchen wir nicht. Wir haben keine Angst alleine dazustehen. Wir haben schon Schlimmeres überlebt. Zur Not pflanzen wir wieder Kartoffeln und züchten Hühner." Trotzige Nachkriegsnostalgie blüht. Vielen Menschen in England gelten die schlechten Zeiten als die besseren.



Ein Arbeiter kommt vorbei, ein Bär von einem Mann, der sich aufregt über die "verdammte Mittelklasse, die da auf den Anti-Brexit-Marsch war. Die stampfen da in Westminster herum wie trotzige kleine Kinder, weil sie ihren Willen nicht kriegen. Die kleinen Leute, die Arbeiter, werden doch seit Jahrzehnten verarscht. Und die EU ist doch auch widerlich. Was wissen die in Brüssel schon darüber, was in den Regionen im Norden oder in Wales gebraucht wird, wie die Leute da ticken. Und die Bauern, die wurden auch von der EU kaputtgemacht."