Brexit - Symbolbild

Quelle: colourbox.de

In einer Übergangsphase nach dem Brexit am 29. März bleibt Großbritannien im EU-Binnenmarkt und der Zollunion, um einen harten Schnitt für die Wirtschaft zu vermeiden. Die Übergangsphase läuft bis zum 31. Dezember 2020 - kann aber einmal um bis zu zwei Jahre bis Ende 2022 verlängert werden.



London muss solange weiter das EU-Regelwerk anerkennen und Mitgliedsbeiträge zahlen, ohne selbst noch Stimmrecht zu haben. Die britische Regierung darf ihrerseits bereits "internationale Abkommen" im Handelsbereich schließen, sofern diese erst nach der Übergangsphase in Kraft treten.