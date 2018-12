Theresa May, Premierministerin von Großbritannien.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Die verschobene Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament wird in der dritten Januarwoche stattfinden. Das kündigte Premierministerin Theresa May an. Die Debatte werde bereits in der Woche davor fortgesetzt.



May hatte die eigentlich für den 11. Dezember angesetzte Abstimmung im letzten Moment verschoben. Sollte das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen vom Parlament abgelehnt werden, droht am 29. März 2019 ein ungeregelter Brexit mit unabsehbaren Folgen für die Wirtschaft.