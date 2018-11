Theresa May, Premierministerin von Großbritannien.

Quelle: Alastair Grant/AP/dpa

Nach der Zustimmung der verbleibenden 27 EU-Staaten will die britische Premierministerin Theresa May im eigenen Land für das Brexit-Vertragspaket kämpfen. "Ich werde mich mit ganzem Herzen für diese Vereinbarung einsetzen, im Parlament und darüber hinaus", kündigte May an.



Die Chefin der nordirischen Partei DUP, Arlene Foster, drohte May unterdessen mit einer Aufkündigung der Zusammenarbeit. Ihre Partei werde unter keinen Umständen Mays Brexit-Deal unterstützen, sagte Foster dem Sender BBC.