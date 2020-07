Johnson will nach dem Austritt auf keinen Fall in der Zollunion verbleiben. Sein Ziel, für das ganze Land neue Handelsverträge verhandeln zu können, hat er erreicht. Seinen Brexit-Freunden in der ERG, einer euroskeptischen Gruppe innerhalb der Konservativen Partei, ist das sehr wichtig. Über das Fortbestehen der neuen Regelung entscheidet das nordirische Parlament nach vier Jahren. Das wiederum ist für die DUP so inakzeptabel wie die Grenze in der Irischen See, denn ihr politischer Erzgegner Sinn Fein hat nun Mitsprache.