Das Unterhaus hatte Premierminister Boris Johnson schon am Wochenende gezwungen, bei der EU eine erneute Brexit-Verschiebung bis zum 31. Januar zu beantragen. Johnson schickte widerwillig einen entsprechenden Antrag nach Brüssel, machte klar, dass er eigentlich keine Verschiebung will. EU-Ratspräsident Donald Tusk schrieb am Dienstagabend auf Twitter, er werde "empfehlen, den Antrag des Vereinigten Königreichs für eine Verlängerung anzunehmen". Er nannte keinen genauen Zeitraum.