Die britische Premierministerin Theresa May.

Quelle: Kirsty Wigglesworth/PA Wire/dpa

Premierministerin Theresa May will das Parlament in London über ein zweites Brexit-Referendum abstimmen lassen. Das sagte May bei einer Rede in London. Sie wolle dem Parlament Anfang Juni im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens einen "neuen Brexit-Deal" vorlegen.



Neben Zugeständnissen für Brexit-Hardliner stellte May auch eine Abstimmung über eine dauerhafte Zollunion und sogar ein zweites Brexit-Referendum in Aussicht. Voraussetzung sei, dass die Abgeordneten dem Gesetzentwurf zustimmen.