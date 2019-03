Ich hoffe, dass wir alle übereinstimmen, dass nun ein Moment der Entscheidung ist. Theresa May

Die britische Premierministerin Theresa May hat den EU-Beschluss zur Verschiebung des Brexits akzeptiert. Dies sagte EU-Ratschef Donald Tusk am späten Donnerstagabend in Brüssel. May forderte daraufhin in einer eigenen Pressekonferenz die Abgeordneten des Unterhauses auf, kommende Woche dem Austrittsvertrag mit der EU zuzustimmen.



"Ich hoffe, dass wir alle übereinstimmen, dass nun ein Moment der Entscheidung ist", sagt May nach den Beratungen. Mit der neuen Vereinbarung mit der EU über eine Verlängerung habe man mehr Zeit, einen geregelten Austritt aus der EU zu erreichen. "Ich arbeite hart, damit das durchgeht." Falls es eine längere Verschiebung geben soll, müsse Großbritannien an den Europawahlen teilnehmen.