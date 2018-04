Überraschenderweise haben die Briten sich damit abgefunden, dass Nordirland, wenn es keine, wie von Theresa May angestrebte wunderbare technische Lösung für eine unsichtbare Grenze geben sollte, dass Nordirland dann also Teil von Binnenmarkt und Zollunion bleiben solle. Das hieße, dass in einem Teil des Königreichs weiter EU-Recht gelten würde. Weiter geeinigt hat man sich auf eine Übergangsphase bis Ende 2020 - in dieser Zeit bleibt Großbritannien faktisch in der EU, zahlt Beiträge, akzeptiert die Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshofs, darf aber nicht mehr mitbestimmen.



Auf der Insel träumt man von einem Freihandelsabkommen mit möglichst vielen Ausnahmen, zum Beispiel für die Finanzdienstleistungen oder die Autoindustrie, in Brüssel wird das als "Rosinenpickerei" abgelehnt. Die EU will zeigen, dass es besser ist "im Club" zu bleiben als auszutreten und wird hart bleiben. "Nichts ist vereinbart, bis alles vereinbar ist", so steht es auf der ersten Seite des 15-seitigen Papiers, das die erste Phase der Verhandlungen zusammenfasst.