Will May beim Brexit-Sondergipfel am Mittwoch ein klares Ja der 27 übrigen EU-Staats- und Regierungschefs für eine Fristverlängerung erreichen, müsste sie eigentlich am Dienstag einen vierten Anlauf wagen, um doch noch die Zustimmung des Parlaments für den Austrittsvertrag zu bekommen. Denkbar wäre auch eine Abstimmung über mehrere Alternativen zum Brexit-Abkommen, die May für den Fall eines Scheiterns der Gespräche mit der Labour-Partei angekündigt hat. Auch eine Abstimmung über die Länge der Brexit-Verschiebung wäre möglich.



Am Dienstag will May für ein Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Berlin reisen. Am Abend will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron May empfangen, um mit ihr den Stand des Brexit-Prozesses zu erörtern.