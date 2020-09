Am Donnerstag hatte sich der britische Premierminister Boris Johnson mit der EU auf ein neues Austrittsabkommen geeinigt. Dieses wurde bereits am Freitag von den EU-Staats- und Regierungschefs gebilligt. Am Samstag sollte das britische Unterhaus über den neuen Deal abstimmen. Zuerst wurde jedoch dem "Letwin-Zusatzantrag" zugestimmt:

Er sieht vor, dass das britische Unterhaus erst dem Brexit-Deal zustimmen wird, wenn ein entsprechendes Gesetz zur Umsetzung vorliegt. Über den Deal selbst wurde am Samstag letztendlich zunächst nicht abgestimmt. Nach aktuellem Stand würde Großbritannien also am 31. Oktober ohne Deal die EU verlassen.