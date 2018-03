Juncker fordert, dass Verträge zum Brexit abgeschlossen werde Quelle: Visar Kryeziu/AP/dpa

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die britische Regierung aufgefordert, schnell eine klare Position zum Brexit und den künftigen Beziehungen mit der Europäischen Union einzunehmen. Nur ein Jahr vor dem EU-Austritt sei es "nun Zeit, Reden in Verträge umzuwandeln, Zusagen in Vereinbarungen", sagte Juncker im Europaparlament in Straßburg.



Juncker hob die Bedeutung einer möglichst durchlässigen Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland hervor.