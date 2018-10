Dass es am Abend beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in der belgischen Hauptstadt bereits zu einer Einigung kommen könnte, gilt jedoch - trotz aller Bemühungen - als unwahrscheinlich. ZDF-Korrespondentin Anne Gellinek sagte, dass sich die Verhandlungen derzeit in einer Phase befänden, "in der beide Seiten Testballons fliegen lassen". Ein bisschen Theater-Donner sei auch dabei. Das "No-Deal-Szenario" würde dabei immer wieder an die Wand geworfen werden. "Und May muss zeigen, dass sie hart weiter kämpft, bis zum Schluss."