die fahne von grossbritannien weht am 23.06.2015 in berlin zwischen der deutschen und der europaeischen flagge. bei einem eu-austritt der briten beginnt fuer die deutsche autoindustrie eine gefaehrliche wegstrecke. foto: stephanie pilick/dpa (zu dpa 'brexit koennte deutsche autobauer ausbremsen' vom 21.06.2016) +++(c) dpa - bildfunk+++

Quelle: dpa

Der britische Premierminister Boris Johnson wird am Mittwoch zu seinem Antrittsbesuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin erwartet. Dabei will er für Neuverhandlungen des zwischen der Europäischen Union und der britischen Regierung ausgehandelten EU-Austrittsabkommens werben.



Die EU und auch Merkel selbst hatten dies am Dienstag aber bereits abgelehnt. Die Kanzlerin betonte, dass die EU aber offen dafür sei, eine Lösung für den Streit über die künftige irisch-nordirische Grenze zu finden.