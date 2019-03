Michel Barnier und Theresa May in Straßburg.

Quelle: Vincent Kessler/Reuters POOL/AP/dpa

Die britische Regierung hat einen Durchbruch bei den Nachverhandlungen mit der EU über das Brexit-Abkommen verkündet. Vize-Regierungschef David Lidington informierte das Parlament in London. Vorher hatte Premierministerin May in Straßburg noch einmal Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Unterhändler Michel Barnier getroffen.



Die britische Regierung will dem Parlament am Dienstag eine verbindliche Erklärung zum Austrittsabkommen und zum Backstop für die irische Grenze vorlegen.