Der wäre das Worst-Case-Szenario für die deutsche Wirtschaft in Bezug auf Großbritannien. Und so hofft man darauf, dass sich die verhärteten Fronten bei den Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien in den kommenden Verhandlungsrunden doch noch aufweichen, dass Großbritannien am Ende weiter im europäischen Binnenmarkt bleiben wird. "Wir prognostizieren, dass die Handelnden so verantwortlich damit umgehen, dass es nicht zum Crash kommt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Martin Wansleben vergangene Woche. Und was, wenn das doch nicht gelingt? Dann, immerhin, seien die Konsequenzen nicht so gravierend, dass der wirtschaftliche Aufschwung in Deutschland abgewürgt würde - trotz der großen Bedeutung des britischen Marktes für die deutsche Wirtschaft. Doch einbremsen wird der Brexit das zukünftige Geschäft mit Großbritannien wohl allemal - und tut das auch jetzt schon.