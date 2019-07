Boris Johnson wird wohl neuer britischer Premier. Archivbild.

Quelle: Ian Forsyth/PA Wire/dpa

In London wird der Nachfolger von Premierministerin Theresa May verkündet. Haushoher Favorit ist Umfragen zufolge Ex-Außenminister Boris Johnson. Viele Konservative trauen ihm zu, enttäuschte Brexit-Wähler wieder einzufangen.



Seinem Konkurrenten, Außenminister Jeremy Hunt, werden kaum Chancen eingeräumt. Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der EU herausführen - notfalls auch ohne Abkommen. Die Konservative Partei wird den neuen Tory- und Regierungschefs am Mittag verkünden.