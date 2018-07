Großbritannien will mit dem Brexit auch aus der Zollunion und dem EU-Binnenmarkt austreten. Damit diesseits und jenseits des Ärmelkanals nicht die Zollschranken wieder hochgehen, will London ein Handelsabkommen. Da eine solche Vereinbarung Zeit braucht, hat May eine zweijährige Übergangsphase nach dem Brexit Ende März 2019 vorgeschlagen. In ihr soll für Unternehmen auf beiden Seiten praktisch alles so bleiben wie bisher.



Gibt der Gipfel Mitte Dezember grünes Licht für Phase zwei der Austrittsgespräche, will die EU sofort loslegen können. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten deshalb im Oktober beschlossen, sich zumindest schon "intern" auf die Gespräche über die künftigen Beziehungen vorzubereiten. Hinter den Kulissen arbeiten daran nun bereits mehrere Arbeitsgruppen.



Quelle: afp