Die britische Premierministerin Theresa May.

Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hält es für ihre Pflicht, Großbritannien aus der EU zu führen. Das sagte May vor dem Regierungssitz in London. Über den weiteren Brexit-Kurs des Landes habe sie bereits mit Oppositionspolitikern über den weiteren Brexit-Kurs gesprochen, sagte May.



Oppositionschef Jeremy Corbyn hatte Gespräche mit May verweigert, solange sie einen ungeordneten Brexit nicht ausschließe. May will dem Parlament am Montag darlegen, wie es weitergehen soll.