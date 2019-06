Jean-Claude Juncker

Quelle: reuters

Trotz neuer scharfer Ansagen aus London lehnt die EU-Kommission Nachverhandlungen zum Brexit weiter ab. "Das Austrittsabkommen wird nicht nachverhandelt", sagte Kommissionschef Jean-Claude Juncker dem Portal Politico. "Das ist kein Vertrag zwischen Theresa May und Juncker. Das ist ein Vertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union."



Das EU-Austrittsabkommen hatte keine Mehrheit im britischen Unterhaus gefunden. May kündigte deshalb ihren Rücktritt an.