Wolff: Es ist gut, in großen Bögen zu denken und eine Vision zu haben. Aber kleine Schritte können am Ende weiterführen als wohlklingende Visionen, die sich in Luft auflösen. Macron ist mit seinem Pathos bislang kein großer Wurf gelungen. Die Gründung einer schlagkräftigen EU-Behörde für Cyber-Sicherheit wäre zum Beispiel ein kleiner Schritt, mit dem von der Leyen am Ende Großes für Europa tun könnte.