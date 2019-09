Das Unterhaus hatte Johnsons Brexit-Fahrplan diese Woche aber ohnehin ausgebremst. Abgeordnete seiner eigenen Fraktion stimmten für ein Gesetz, das ihn zwingt, bei der EU eine Verschiebung des Brexit-Termins am 31. Oktober zu beantragen, sollte er bis Mitte Oktober kein Austrittsabkommen erreichen. Johnson lehnt einen Aufschub aber strikt ab. Als Ausweg sieht er eine baldige Neuwahl, von der er sich offenbar für ihn günstige Mehrheitsverhältnisse erhofft. Das Kalkül birgt für Johnson aber Risiken. Denn Umfragen legen keinen klaren Vorsprung für seine Konservativen nahe, die Öffentlichkeit ist in der Brexit-Frage zutiefst gespalten.



Johnson hatte unmittelbar nach seiner Abstimmungsniederlage im Unterhaus Neuwahlen für den 15. Oktober verlangt - war aber auch damit gescheitert. Danach gab der Premier zwar seinen Widerstand gegen das Anti-No-Deal-Gesetz auf. Am Montag will die Regierung aber einen neuen Anlauf für Neuwahlen unternehmen. Oppositionsführer Jeremy Corbyn hatte erklärt, Labour werde Neuwahlen erst zustimmen, wenn das Gesetz gegen den Brexit ohne Vertrag unter Dach und Fach ist. Dies könnte am Montag soweit sein, wenn das Oberhaus wie erwartet den Entwurf annimmt und es dann nach Billigung von Queen Elizabeth II. Gesetzeskraft erlangt - also noch vor der von Johnson verordneten, mehrwöchigen Zwangspause fürs Parlament.