May bleibt vorerst mit dem Brexit-Prozess vertraut.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Zwei Wochen vor dem geplanten Brexit hat das britische Parlament für eine Verschiebung des EU-Austritts gestimmt. Die Abgeordneten votierten mit 412 zu 202 Stimmen für eine Fristverlängerung. Ursprünglich wollte sich Großbritannien schon am 29. März die EU verlassen.



May knüpfte die Abstimmung über die Verschiebung über ihr Brexit-Abkommen an eine Bedingung. Nur wenn die Abgeordneten bis zum 20. März für ihren Deal stimmten, sei eine kurze Verschiebung des Austritts bis zum 30. Juni möglich.