Am 29. März verlässt Großbritannien die Europäische Union - so die aktuelle Beschlusslage. Doch die wäre noch zu ändern: Wenn Großbritannien und alle anderen EU-Mitglieder sich einig sind, könnte der geplante Brexit-Termin verschoben werden. Und sollten die Briten dann vor Ablauf der neuen Frist entscheiden, dass sie doch lieber in der Gemeinschaft bleiben wollen, so wäre auch das juristisch kein Problem. Allerdings verlangen führende EU-Politiker für ihre Zustimmung zur Verschiebung einen gewichtigen Grund: entweder Neuwahlen oder eine nochmalige Volksabstimmung über die Mitgliedschaft in der Union.