Die Labour-Opposition will über eine Mitgliedschaft in der Europäischen Zollunion und über ein zweites Referendum befinden lassen. Eine Gruppe von Hinterbänklern will die Regierung verpflichten, das Austrittsdatum am 29. März zu verschieben, sollte bis 26. Februar kein Brexit-Deal verabschiedet sein. Eine weitere Gruppe will mehrere Abstimmungen über Alternativen zum Brexit-Deal der Regierung abhalten. Labour-Chef Jeremy Corbyn brachte am Montagabend einen Antrag im Unterhaus ein, der ein zweites Referendum über eine von der Parlamentsmehrheit getragene Brexit-Strategie vorsieht.



"Sollte sich Corbyn entscheiden, ein zweites Referendum anzustreben, dann werden viele Abgeordnete und Wähler verprellt sein in den Labour-Hochburgen - dort, wo man mehrheitlich für den Brexit gestimmt hat", berichtet ZDF-Korrespondent Andreas Stamm aus London. "Durch die Partei geht ein tiefer Riss."