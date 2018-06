Unter Druck: Premierministerin Theresa May. Quelle: Pa/PA Wire/dpa

In Sachen Brexit kommt es im britischen Unterhaus heute und morgen zu einer Machtprobe zwischen Regierung und Parlament. Die Abgeordneten stimmen über Änderungen des Oberhauses am EU-Austrittsgesetz ab, die entscheidenden Einfluss auf die künftige Beziehung zwischen London und Brüssel haben könnten.



In 15 Fällen war es den Lords im Oberhaus gelungen, den Gesetzesentwurf gegen den Willen der Regierung zu ändern. Den größten Teil will Premierministerin Theresa May nun rückgängig machen.