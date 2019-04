Wir erkennen an, dass sie sich bewegt hat. Jeremy Corbyn

Die Treffen zwischen May und Corbyn sollen einem Regierungssprecher zufolge so schnell wie möglich beginnen. Nach Mays Vorstellungen soll ein gemeinsamer Plan zuerst dem Parlament und dann in der kommenden Woche der EU vorgelegt werden. Sollte jedoch keine Einigung mit Labour erzielt werden können, werde man den Abgeordneten eine Serie von Alternativen zur Abstimmung vorlegen. Die Regierung würde dann deren Entscheidung folgen. Corbyn erklärte, er werde sich "sehr gerne" mit May treffen und erkannte an, dass sie sich in der Debatte nun bewegt habe. Allerdings habe May bislang keine große Bereitschaft zu Kompromissen erkennen lassen.