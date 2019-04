EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici zeigte sich aber zuversichtlich, dass ein harter Brexit noch vermieden werden kann. Er sei überzeugt, dass Großbritannien die EU am Freitag nicht ohne Abkommen verlassen werde, sagt Moscovici dem Sender Franceinfo. Das britische Parlament wolle ebenso wie die EU keinen "No Deal".



May hatte am Wochenende erklärt, ihre Partei stimme mit Labour in einigen Punkten überein. So wollten beide Arbeitsplätze erhalten und mit einem guten Abkommen aus der EU ausscheiden. Dies sei die Basis für einen Kompromiss, der eine Mehrheit im Parlament bekommen könne.