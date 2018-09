May will einen EU-Austritt mit überschaubaren Folgen für britische Unternehmen - etwa durch eine Freihandelszone mit der EU für Waren. Sie steht wegen ihrer Brexit-Strategie im eigenen konservativen Lager allerdings unter Druck. Kritiker stören sich vor allem daran, dass ein Teil der gemeinsamen Regeln mit der EU beibehalten werden soll. Viele Brexit-Befürworter verlangen einen klaren Schnitt.



Die "Sunday Times" hatte zuvor berichtet, dass führende Abgeordnete in Mays Partei bereit seien, im September ihre eigenen Vorstellungen zu veröffentlichen. Diese sähen einen härteren Bruch mit der EU vor. May bekräftigte, dass Großbritannien bereit sei, die Europäische Union ohne ein Abkommen zu den Scheidungsdetails zu verlassen, falls man sich nicht auf die Bedingungen einigen könne. Genau dieses Szenario fürchtet die Wirtschaft.