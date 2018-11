Theresa May verlässt 10 Downing Street

Quelle: Reuters

Die britische Premierministerin Theresa May hat im Brexit-Streit vor einem Putsch in ihrer Konservativen Partei gewarnt. Ein Führungswechsel würde die Verhandlungen mit Brüssel nicht einfacher machen und auch die Mehrheitsverhältnisse im britischen Parlament nicht verändern. Über einen Rücktritt denke sie weiter nicht nach. Zu den Anfeindungen, die ihr aus dem eigenen Lager entgegenschlagen, sagte sie: "Das lenkt mich nicht ab. Politik ist ein hartes Geschäft und ich kenne das schon seit einer langen Zeit." In einem Interview mit dem Sender Sky News sagte May am Sonntag "Die nächsten sieben Tage sind entscheidend".