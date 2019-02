Konkret wollen die Abgeordneten vor allem Änderungen an der umstrittenen "Backstop"-Klausel, die eine dauerhaft offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland garantieren soll. Brexit-Befürworter fürchten, dass die darin festgehaltene Übergangslösung einer gemeinsamen Zollunion verhindern würde, dass das Vereinigte Königreich neue Handelsabkommen mit anderen Partnern treffen kann. Es gebe nicht genug Bewegung, damit er sagen könne, dass seine Zusammenkunft mit May ein produktives Treffen werde, sagte Juncker in Stuttgart.



Er wisse nicht, was May ihm am Mittwoch sagen werde. Außerdem bemerkte Juncker pessimistisch, nach fast zweijährigen Verhandlungen sei ihm nicht klar, was die Briten wollten. Im britischen Parlament gebe es lediglich Mehrheiten gegen etwas - nie aber für etwas. Damit nahm Juncker Bezug auf die Entscheidung der Parlamentarier in London Mitte Januar, Mays ausgehandelten Vertrag mit der EU nicht zu akzeptieren. Seit Wochen versucht die Premierministerin, mit ihrer Forderung nach Änderungen am Austrittsvertrag in Brüssel Gehör zu finden.