"Es kann nicht sein, dass eine Seite ihren Teil der Abmachung erfüllt und die andere Seite nicht, oder langsam vorangeht, oder sich nicht auf ihrer Seite festlegt", sagte Raab in der Zeitung "The Sunday Telegraph". Er deutete an, dass eine Drohung mit einer Zurückhaltung der Zahlung die Brexit-Verhandlungen wieder auf den richtigen Weg bringen könnte.